Cornudella evita col·lapses a Siurana amb un primer control d'accessos

Fins ara només s'havien fet controls a Siurana mateix, però aquesta vegada han estat des de l'inici de la carretera

Redacció

Actualitzada 21/04/2017 a les 17:41

L'Ajuntament de Cornudella de Montsant va establir, per primer cop, un control complert d'accessos per carretera al nucli de Siurana durant la passada Setmana Santa, fet que va reduir l'impacte de visitants i va aconseguir ordenar-lo. El sector turístic local ha felicitat l'Ajuntament per la iniciativa presa, que s'ha fet amb consens amb l'Associació de Veïns, el sector de la restauració i allotjaments i els escaladors, amb qui es van mantenir reunions abans de Setmana Santa.



El control es va exercir a l'inici de la carretera venint de Cornudella i amb un altre grup de persones situades a Siurana. Ambós punts estaven connectats en tot moment per evitar col·lapses. Quan les zones d'aparcament de Siurana es trobaven plenes, des del punt de control de l'inici de la carretera s'informava de la situació als conductors i se'ls recomenava no accedir a Siurana. La gran majoria van decidir esperar, i en molt pocs casos alguns van seguir endavant. L'Ajuntament ha volgut destacar el civisme dels conductors en seguir les indicacions dels vigilants.



Fins ara s'havien fet controls al propi nucli de Siurana, però no a l'inici de la carretera des de Cornudella, per evitar que pugessin a Siurana els vehicles en moments puntuals. L'Ajuntament havia arbitrat prèviament un sistema a partir del qual tots els que duien reserves per allotjaments, restaurants, càmping o per cursar visites al patrimoni de Siurana podien accedir-hi mostrant la reserva, de manera que es va ssegurar que qui havia adquirit serveis els poguessin gaudir.