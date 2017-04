CCOO rebutja l'ERO de Bic Graphic i insta a la direcció a negociar un pla de viabilitat

Aquest divendres ha tingut lloc la primera reunió del període de consultes de l’expedient, que afecta 136 treballadors

Redacció

Actualitzada 21/04/2017 a les 13:11

CCOO d’Indústria de Catalunya ha rebutjat l’ERO d’extinció de contractes que ha presentat la Direcció de Bic Graphic, amb el qual pretén acomiadar 136 treballadors de la planta de Tarragona. Els sindicalistes han expressat el seu rebuig en la primera reunió del període de consultes de l’expedient, que ha tingut lloc aquest divendres, i ha instat a la direcció a negociar un pla de viabilitat amb la representació dels empleats «que garanteixi mesures no traumàtiques per la plantilla». CCOOO considera que les causes econòmiques que al·lega l’empresa no estan justificades, ja que l’any passat va tenir uns beneficis de 400 milions d’euros.



Els sindicalistes lamenten que els 14 mesos que s’havia pres Bic Graphic per avaluar el seu futur a Espanya «només hagin servit per acabar acomiadant treballadors» i creu que la negativa de l’empresa a la participació dels treballadors en la definició del Pla de viabilitat «és un fracàs». Denúncia que el procés que l’empresa va denominar com a “Pla Estratègic» s’ha portat amb «total opacitat, sense donar opció de participació ni a la plantilla ni als seus representants».



CCOO també denuncia que la direcció de Bic Graphic va intentar iniciar la negociació d’aquest ERO sense garantir la participació dels representants de CCOO. Finalment però, aquest divendres s’ha fet la primera reunió del període de consultes de l’expedient amb la participació de totes les parts implicades.