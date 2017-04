Campanya especial de donació de sang a Torredembarra aquest dissabte

Es realitzarà el proper 22 d'abril de 10 a 14h i de 16.30 a 20.30h a la Fundació Pere Badia

Actualitzada 21/04/2017 a les 11:55

Torredembarra acollirà, el proper dissabte 22 d’abril, una campanya especial de donació de sang amb el lema La teva sang diu coses. Comparteix-la, organitzada pel Banc de Sang i Teixits amb el suport de la Regidoria d’Acció Social de l’Ajuntament de Torredembarra i la Fundació Pere Badia. Aquells que vulguin donar sang ho podran fer de 10 a 14h i de 16.30 a 20.30h a les instal·lacions de la Fundació. Paral·lelament es programaran diferents activitats a la plaça de Mossèn Joaquim Boronat.



Més de 60 comerços i entitats del municipi col·laboren amb la campanya donant un obsequi a sortejar entre els donants de sang, un al·licient per aconseguir l’objectiu d’aquesta campanya: assolir un nou récord de donants. Enguany es vol superar la xifra de l’anterior campanya, en què hi van participar més de 200 persones.



Entre tots els donants de sang es faran diversos sortejos que inclouen des de pràctiques esportives, massatges, esmorzars, i molts altres obsequis. També se sortejaran 40 menús per a dues persones dels restaurants col·laboradors de la jornada.



Pel que fa a les activitats, s’iniciaran a les 10 h amb tallers i mostra de Bike Trial a càrrec de Club Biketrial Costa Daurad, a la plaça de Mossèn Joaquim Boronat. A les 18 h, l’Associació Country la Torre realitzarà una mostra de Ball Country Line Dance.



També col·laboren en el refrigeri Cal Jan amb pastes, Tapes Roda amb una truita gegant i el Forns Ca la Felisa amb coques de recapte. El Club de Tennis oferirà una invitació per jugar a tennis o pàdel a totes aquelles persones que donin sang i el Gimnàs Apolo una entrada lliure.