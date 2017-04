Barberà de la Conca comença les obres per aturar les esquerdes

En aquesta primera fase, es construeixen murs de contenció i es col·loquen micropilotatges

20/04/2017

Han passat set anys des del moment en el qual els veïns de Barberà de la Conca van començar a veure com el seu petit municipi, de forma inexplicable, es dividia per una esquerda que travessa el poble de nord-est a sud-oest. Ara, però, Barberà ja respira més tranquil, i és que ja fa un mes que es van encetar les obres per aturar els moviments, uns treballs que han tardat a iniciar-se, després que es posés com a data d’inici el juny del 2016 i, posteriorment, al setembre passat.



«Estem molt contents perquè finalment es comença a posar solució a un problema que preocupa molt a tot el poble», assegura l’alcalde, Marc Rovira. Així mateix, ahir al matí, una veïna afectada, l’Eulàlia Capellas, explicava que confiava en l’eficàcia dels treballs, tot i que destacava que únicament s’està actuant en els moviments superificals, però no sobre la causa original de l’esquerda, que compta amb més de 250 metres de longitud, ja que l’origen és desconegut. S’especula sobre l’acció de l’aigua, la naturalesa del subsòl o un possible trencament, però els experts no en saben res del cert.



En el cas de l’Eulàlia, el seu habitatge, que es troba al carrer Sant Victorià, té algunes esquerdes a la part lateral de la casa i a la façana principal. Això no ha obligat a desallotjar l’habitatge, però la preocupació sempre ha estat present. Pel que fa als treballs, actualment s’està realitzant la primera fase de les obres, que compten amb un cost de prop de 500.000 euros, dels quals, 300.000 són aportats per la Diputació de Tarragona, mentre que els 200.000 restants, per la Generalitat.



Les obres, que tenen un termini de vuit mesos, estan centrades en dos àmbits: el carrer Valentí Almirall i el Sant Victorià, situats sota l’església. És just en aquesta zona on hi ha els edificis més afectats, com és el cas de la mateixa església i una casa de la plaça Hospital, l’única pròpiament desallotjada pel perill d’ensorrament que suposen les esquerdes que travessen les seves parets, algunes d’elles, de la mida d’un puny. És precisament en els baixos d’aquest immoble, on actualment els operaris estan treballant.



El projecte preveu la construcció de murs de contenció als tres nivells del municipi, ubicat en un turó coronat per l’església de Santa Maria; i de micropilotatges, unes estructures que es col·locaran al subsòl per tal de reforçar els fonaments. A més, també es reurbanitzaran els dos àmbits afectats.