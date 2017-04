Treballadors de Ferrari Land es queixen de l'àrea de descans que el parc els ha habilitat

La UGT la considera 'diminuta' per assumir els més de 200 empleats que tindrà aquesta zona temàtica de Port Aventura

Redacció

Actualitzada 20/04/2017 a les 11:24

La secció sindical de la UGT a Port Aventura ha fet públiques les seves queixes per la sala de descans que la direcció del parc a habilitat pels treballadors de Ferrari Land.



Segons el sindicat, la direcció del parc ha habilitat una 'microàrea' preparada per a 12 persones. Amb tot, afegeix que «potser li va fer una mica de vergonya» i després es va crear un altre espai de descans en un cobert a un pati interior, «en el qual podran seure una dotzena de persones més, sempre que no plogui o faci fred, perquè està a l'aire lliure».



Els representants dels treballadors també lamenten que els lavabos pels treballadors s'hagin col·locat també dins l'àrea de descans «per perfumar la sala». I, ironitzen, «com sobrava espai, també s'han posat les taquilles del personal».



La mida no és l'únic problema que denuncia la UGT de la sala de descans. També es queixa de la seva ubicació: «el menjador d'empleats més proper és el de l'Hotel PortAventura, però es tarda entre 7 i 10 minuts d'anada i els mateixos de tornada per anar a descansar. D'aquesta manera ja t'hauràs 'liquidat' la meitat del temps de descans».