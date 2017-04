S'incendia una màquina d'una nau del Polígon Industrial de Valls

Tres dotacions de Bombers han apagat el foc

Redacció

Actualitzada 20/04/2017 a les 19:43

Una màquina d'una nau del Polígon Industrial de Valls s'ha incendiat aquest dijous per motius que, per ara, es desconeixen. Segons informa el cos de Bombers de la Generalitat, els fets han tingut lloc al voltant de les tres de la tarda, quan s'ha rebut un avís de l'incendi. Tres dotacions terrestres de Bombers s'han desplaçat fins al carrer Fusters del polígon, on està ubicada la nau, que alberga un taller, per apagar les flames. El foc només ha afectat la màquina, i tant la resta de la nau com els treballadors no han patit cap problema. Els Bombers han donat el foc per apagat al cap d'una hora, aproximadament.