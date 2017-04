Protecció Civil prova aquest divendres les sirenes d'alerta d'accident químic

S’activaran les alarmes en dues fases entre les 11:20 i les 11:50h

Redacció

Actualitzada 21/04/2017 a les 08:34

Protecció Civil realitzarà divendres 21 al matí la primera prova d’avís a la població per risc químic. Aquest simulacre posa a prova la xarxa d’alarmes adscrites al Pla d’Emergències Exteriors del Sector Químic de Catalunya (PLASEQCAT) que alerten la població en cas d’accident químic. La prova es realitza per comprovar el funcionament d’aquest mecanisme i fer que tots els ciutadans coneguin el so, estiguin preparats i sàpiguen què cal fer en cas d’emergència. Durant la prova sonaran 82 sirenes instal·lades a 36 municipis de Catalunya. L’activació de les sirenes es farà per sectors de risc i fases.



Al Camp de Tarragona, s’activaran les sirenes del Polígon Nord de Tarragona i del Polígon Sud. La prova a la zona d’influència del Polígon Nord començarà a les 11:20 del matí i acabarà 10 minuts més tard, a les 11.30h. S’activaran sirenes a Constantí, el Morell, els Garidells, els Pallaresos, la Pobla de Mafumet, Perafort, Tarragona Nord i Sant Salvador i Vilallonga del Camp. Per la seva banda, la prova de les sirenes del Polígon Sud començarà a les 11:40 i acabarà a les 11:50. En aquest cas, s’activaran les sirenes de Tarragona, la Canonja, Vila-seca i Salou.



A banda de les sirenes corresponents als polígons químics de Tarragona, a la província també es comprovarà el correcte funcionament de les sirenes que estan situades a Flix i Tortosa. L’activació en alerta de les sirenes de les Terres de l’Ebre s’iniciarà a les 10:40 del matí, i com en la resta de llocs, acabarà deu minuts més tard, a les 10:50.