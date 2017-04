Montblanc instal·la dos desfibril·ladors a la via pública

S'han ubicat a dos indrets on es fan habitualment actes populars i tenen un sistema que enregistra a qui l'utiliza

19/04/2017

L'Ajuntament de Montblanc ha col·locat dos nous desfibril·ladors externs automàtics (DEA) a dos dels indrets de la vila on se celebren habitualment actes populars.



Els dos aparells estan ubicats a la Font Major i a la plaça de Sant Francesc i s'han instal·lat dins una vitrina. En el moment que s'obre la porta per al seu ús, s'activa un dispositiu que avisa els serveis d'emergència i la persona que fa ús de l'aparell és enregistrada per una càmera.



La instal·lació d'aquests desfibril·ladors a la via pública es complementa amb els aparells ja col·locats als equipaments esportius del municipi i els que porten al seu vehicle els cossos de la Policia Local i de Protecció Civil.