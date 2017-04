La UGT confia en salvar els llocs de treball de Bic Graphic a Tarragona en les negociacions de l'ERO

Prop de 200 persones assisteixen a l'assemblea de delegats del sindicat al Camp de Tarragona

La UGT confia en salvaguardar els llocs de treball de l'empresa Bic Graphic, amb centres de treball a Tarragona i la Granada (Alt Penedès), i que just aquest divendres inicien les negociacions arran l'anunci d'un ERO per part de l'empresa. UGT és el sindicat majoritari, si bé el comitè vol lluitar en bloc. Lluitarem per aguantar els llocs de treball, perquè quan se'n perd un ja no es recupera», ha afirmat el secretari general de la UGT al Camp de Tarragona, Joan Llort, en el marc d'una assemblea de delegats del territori per escalfar motors de cara al Primer de Maig. Prop de de 200 persones han assistit a la trobada, que s'ha celebrat aquest dijous al barri tarragoní de Bonavista, amb la presència del secretari general de la UGT de Catalunya, Camil Ros.

«Aquest any l'1 de Maig té un component important, un punt força simbòlic, perquè s'aflorarà la realitat que hi ha a les cases, i és que les nòmines nostres estan entre malament i molt malament quan els comptes de resultats de les empreses estan entre bé i molt bé, i jo crec que això es veurà al carrer, i el discurs cofoi que hem sortit de la crisi i en recuperació, si bé en part és cert, només han sortit ells, nosaltres no», ha declarat Ros.

En aquesta línia, Ros ha apuntat que la xifra del PIB de Catalunya del 2016 va ser superior al 2007, però ha matisat que dels 210.000 milions d'euros de PIB de l'any passat, el pes dels salaris ha minvat en 8.000 milions, respecte el 2007. «Per tant, se'ls han quedat 'ells'; la precarietat laboral segueix sent el pa de cada dia», ha conclòs. Aquest tornarà ser el cavall de batalla de les manifestacions que es preparen de cara a l'1 de Maig.En relació a l'ERO de Bic Graphic -amb prop de 400 treballadors a Tarragona i una trentena a la Granada-, Llort ha reconegut que fins ara ha imperat molt la discreció, i que l'empresa aclarirà la situació aquest divendres, dia en què s'inicien les negociacions a partir de dos quarts de deu del matí. «Hem d'intentar que no sobri ningú», ha dit.El portaveu del comitè d'empresa, Manel Molina, ha confirmat que aquest divendres rebran tota la documentació i ja es coneixerà el nivell d'afectació de la plantilla. Segons Molina, des de l'empresa sempre s'ha parlat d'una reestructuració dels llocs de treball dels centres, més que una modificació substancial de les condicions laborals.