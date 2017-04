La qualitat de l'aire al Camp de Tarragona «no suposa riscos per a la salut»

Així ho revelen les dades relatives a la qualitat de l'aire a Catalunya durant el 2016, presentades aquest dijous

Redacció

Actualitzada 20/04/2017 a les 15:21

La qualitat de l'aire al Camp de Tarragona «no és significativament diferent de la de la resta de Catalunya i no suposa riscos per a la salut dels seus habitants». Aquestes són les conclusions extretes a partir dels resultats dels estudis sobre la qualitat de l'aire a Catalunya durant l'any 2016 duts a terme, en particular, a la zona del Camp de Tarragona. El conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, juntament amb la secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat, Marta Subirà, i la directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, Mercè Rius, han presentat aquest dijous les dades de tot Catalunya.



A la zona del Camp de Tarragona, juntament amb la de la conurbació de Barcelona, la qualitat de l'aire és objecte d’una atenció especial. A Tarragona, donada la convivència entre l’activitat industrial i les àrees urbanes, s’ha dissenyat un sistema de vigilància de qualitat de l’aire específic per a la zona, que contempla tant l’augment del nombre de punts de vigilància, com el nombre de compostos determinats a mesurar, amb un ampli ventall de compostos orgànic volàtils.



A Barcelona, els nivells de diòxid de nitrogen (NO2) superen determinats límits, fixats per la Unió Europea, com ha anat passant històricament. La tendència ha estat a l’estabilització en els darrers anys en el cas de l’NO2, mentre que en el de les partícules s’observa una tendència a la baixa, tot i que no s’assoleixen els valors recomanats per l’OMS. Per al conseller, «la manca de qualitat suficient de l'aire a l'àrea de Barcelona és un problema real, actual, no de futur, i crònic, que arrosseguem de fa molts anys. Un problema que afecta la salut de tots».



A principis del passat mes de març, la Generalitat, l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), la Diputació de Barcelona i representants locals van aprovar, en una cimera sense precedents, un seguit de compromisos per reduir un 30% les emissions vinculades al trànsit en el termini de 15 anys. La primera mesura que s’aplicarà serà restringir la circulació a les vies interurbanes de la conurbació de Barcelona a partir del desembre d’enguany, i en situacions d’episodi ambiental, als turismes de més de 20 anys d’antiguitat i a les furgonetes de més de 23. Aquests vehicles són dels que més contaminen.



Tant al Camp de Tarragona com a l'àrea metropolina de Barcelona s'hi destina una gran part dels recursos de les xarxes tecnològiques de vigilància. Des de l’any 2008, existeix una col·laboració permanent entre institucions per estudiar si hi ha efectes sobre la població i poder actuar preventivament. El 2015, la Taula de la Qualitat de l’Aire del Camp de Tarragona va néixer amb la voluntat d'esdevenir la plataforma que aglutina, comparteix i canalitza les actuacions generades per qualsevol agent i mantenir informats els ciutadans del territori.