La Pegatina, Ebri Knight i Brams, entre les noves confirmacions de l'Acampada Jove 2017

L'’eix que vertebrarà les activitats i xerrades del festival estarà centrat en el referèndum d'autodeterminació

Redacció

Actualitzada 20/04/2017 a les 18:30

La Pegatina, Ebri Knight, Brams i JOKB. Aquests són els quatre grups musicals que s'afegeixen al cartell de l'Acampada Jove 2017, segons ha informat aquest dijous l'organització del certamen de Montblanc. La 22a edició del festival ja havia confirmat, prèviament, la participació d'Aspencat, Roba Estesa, Xeic!, Hora de Joglar, Boikot, Mellow Mood i Doctor Prats.



La Pegatina torna a l’'Acampada per posar-hi la rumba i esdevenir el

revulsiu de Montblanc, on oferiran un dels pocs concerts que realitzaran aquest estiu a Catalunya. Un altre dels grups anunciats ha estat Ebri Knight que, després de l’'èxit que van tenir l’'any passat, tornaran a trepitjar l’'escenari del festival per tocar el seu folk-rock. Els clàssics i imprescindibles Brams també tornen per presentar el seu nou disc, que sortirà a la llum el 9 de maig. I finalment, JOKB, els guanyadors del concurs Música Jove 2016, obriran les actuacions de l’'escenari Independència.



El director de l’'Acampada Jove, Pau Morales, també ha donat a conèixer l'’eix que vertebrarà les activitats i xerrades del festival, centrat en el referèndum d'autodeterminació. “«Serem molt a prop del referèndum que ha de permetre que tota la ciutadania decidim el futur del nostre país i volem posar èmfasi en la necessitat de que el jovent prenguem partit en aquest acte democràtic», ha assegurat.



L’'Acampada Jove, el festival político-musical organitzat per les Joventuts d’'Esquerra Republicana i l’'Associació Cultural Acampada Jove, tindrà lloc a Montblanc els propers 13, 14 i 15 de juliol. Les entrades ja estan a la venta per un preu de 44€ euros els tres dies de festival.