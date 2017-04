La central nuclear Vandellòs II simula un incendi amb ferits i una fuita radioactiva a l'exterior

La realització de l'exercici anual supervisat pel CSN, que s'ha allargat durant més de tres hores, posa a prova el pla d'emergència interior

Actualitzada 20/04/2017 a les 19:00

Un suposat incendi al recinte de seguretat on s'allotgen una bomba de refrigeració de la piscina de combustible ha donat inici, aquest dijous al matí, al simulacre anual del Pla d'Emergència Interior de la central nuclear de Vandellòs II (Baix Camp). L'exercici s'ha iniciat quan passaven set minuts de les deu del matí. Tot i haver-se mantingut confinat en tot moment i haver estat sufocat amb l'ajut dels bombers de la Generalitat, diverses persones haurien resultat ferides i contaminades. També hauria provocat la pèrdua d'una de les fonts d'energia elèctrica exterior, amb la parada automàtica del rector i l'arrencada dels generadors dièsel d'emergència, així com una fuita d'efluents radioactius a l'exterior pel trencament de canonades del generador de vapor. El simulacre, que ha obligat a declarar la categoria 3 d'"Emergència a l'Emplaçament", ha estat supervisat pel Consell de Seguretat Nuclear (CSN) i auditors interns independents de l'Associació Nuclear Ascó Vandellòs II (ANAV).



El suposat foc que havia d'activar tots els sistemes d'emergència hauria durat més de deu minuts. La magnitud de les conseqüències posteriors, especialment la suposada fuita radioactiva, ha portat però el CSN ha recomanar al Centre d'Operació Operativa (CECOP) que s'establís el control d'accessos, tallant el tràfic cap a la zona de la central, incloent el marítim i el ferroviari. El simulacre, que s'ha allargat fins un quart i dos minuts de les dues de la tarda, ha permès també comprovar el bon funcionament del pla d'actuació davant d'una emergència, activant totes les organitzacions implicades en el Pla d'Emergència Interior, així com les vies de comunicació amb el CSN, la subdelegació del govern espanyol a Tarragona i el Centre de Suport Tècnic, on s'ubica la Direcció de l'Emergència.



L'Organització de Resposta davant Emergències del CSN ha dirigit les operacions des de la Sala d'Emergències de suport (SALEM 2), situada a la caserna general de la Unitat Militar d'Emergències (UME) de Torrejón de Ardoz (Madrid), així com des del CECOP a la subdelegació del govern espanyol a Tarragona, mantenint tots els equips operatius al llarg d'una incidència que hauria rebut la qualificació del nivell 2 de l'Escala Internacional de Successos Nuclears (INES). L'organisme supervisor ha efectuat el seguiment de la instal·lació i de les actuacions del titular per recuperar les condicions de seguretat i adoptar les mesures de protecció radiològica.