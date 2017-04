Impulsen una ILP per prohibir totes les festes amb bous de Catalunya

La iniciativa és de la Coordinadora per l’Abolició dels Correbous, que ja ha registrat la petició

Actualitzada 19/04/2017 a les 20:46

Seguint l’estela de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), Prou!, que va permetre abolir les curses de braus a Catalunya, la Coordinadora per l’Abolició dels Correbous (CAC) ha registrat al Parlament una nova ILP, aquesta vegada per acabar «definitivament» amb tots els tipus de tauromàquia al país. Això afectaria a les 36 poblacions catalanes on encara es conserva aquesta tradició: una trentena de les Terres de l’Ebre, el Morell, Mont-roig del Camp, Santpedor i Vidreres.



La ILP es va registrar el passat dijous a la Cambra catalana i proposa deixar sense efecte l’article 6.2 del Decret legislatiu 2/2008 (pel qual es va aprovar el 2010 el text refós de la Llei de protecció dels animals). Aquest article exclou de la prohibició de les curses de toros, els correbous, les festes sense mort de l’animal que s’han pogut seguir celebrant en aquelles dates i municipis on se’n va acreditar la tradició. Ara, però, la CAC ha fet una crida a la mobilització popular a favor «d’unes festes sense tortura, per una tradició no opressiva i una cultura catalana constructiva, pacífica, alegre i solidària».



La documentació presentada és exhaustiva i justifica la petició de la ILP d’abolir els correbous en greus infraccions sobre el propi reglament específic que els regula i en l’exposició d’infants menors de 7 anys «a la tortura pública i el sadisme» allí on es fan, entre d’altres. De fet, i tal com remarca la cap de comunicació de la CAC, Anna Carbonell, la Llei 34/2010, de l’1 d’octubre, de regulació de les festes tradicionals amb bous «no tindria sentit» si la llei de rang superior, la Llei de protecció dels animals, deixés sense efecte el decret que permet la celebració dels correbous com excepció a la prohibició de les curses de braus a Catalunya.



«Entenem que és hora de posar fi aquesta excepció i incongruència legislativa», es defensa des de la coordinadora. «Mai es pot permetre i menys reglamentar el maltractament. Queda demostrat que la barbàrie no es pot regular, no accepta normes, no contempla límits, la barbàrie s’ha d’eradicar, s’ha d’abolir», s’afegeix en el seu comunicat.



Ara, el Parlament ha de valorar l’admissió de la proposició de llei perquè pugui iniciar-se el termini, de 120 dies hàbils (o 180 en cas de pròrroga) per presentar més de 50.000 firmes vàlides. La ILP es va presentar, aquest dimarts, a Cardona (Bages),«per ser el centre neuràlgic de la tauromàquia catalana», segons la CAC.