Els gestors del 112 reclamen un conveni diferent del de Telemàrqueting

Els treballadors creen una plataforma estatal per reivindicar millores en les condicions laborals

Actualitzada 19/04/2017 a les 20:48

«Els gestors d’emergències no captem clients, no seguim impagaments, no venem targetes de crèdit ni cap tipus de mercaderies o serveis». Així és com diferencien la seva tasca els gestors d’emergències que treballen en centres d’arreu de l’Estat, com el CAT112 de Reus, dels teleoperadors de Telemàrqueting, que es dediquen a la venda de serveis o productes a través de trucades telefòniques, i que tot i la diferència de tasques, tenen el mateix conveni laboral que els primers. «Nosaltres gestionem i mobilitzem recursos d’emergències, tenint present que en moltes ocasions una vida depèn de la nostra actuació», segueixen definint els gestors d’emergències. La seva tasca, a més, es desenvolupa en diversos torns que cobreixen les 24 hores els 365 dies de l’any.



En altres paraules, els dos treballen amb el telèfon, però les seves tasques no tenen res a veure. Per aquest motiu, i sense menystenir en cap moment els operadors de Telemàrqueting, els gestors d’emergències d’arreu de l’Estat, inclosos els de Reus, s’han unit en la Plataforma de Gestores de Emergencias de España (GEME) per tal de reivindicar millores laborals i reclamar la creació d’un conveni que els diferenciï dels treballadors de Telemàrqueting. Tal com explica una gestora del centre de Reus que prefereix mantenir-se en l’anonimat, un mateix conveni «perjudica les nostres condicions laborals».



A dia d’avui, no existeix cap conveni sobre les plataformes d’emergències, de manera que es demana que se’n creï un des de zero per adaptar-lo «a la professionalitat que ens pertoca». El conveni laboral de Telemàrqueting contempla un sou més baix del que, segons els gestors, els hauria de correspondre. A més, aquest és contrari a les vagues: «Se’ns limita el dret a vaga amb l’excusa que la nostra tasca és essencial, tot i que en el dia a dia rebem un tracte i una remuneració com si no ho fos», asseguren des de la plataforma estatal.



Una altra de les peticions que realitzen els gestors fa referència al prestigi laboral: «A dia d’avui, quan treballes de gestor d’emergències, a la teva història laboral hi figura que has treballat en el sector del Telemàrqueting, i no és així», explica la treballadora del CAT112 de Reus. A més d’un sou més baix, les hores de guàrdia també es paguen més barates, i l’horari de descans que contempla el conveni laboral de Telemàrqueting és diferent.