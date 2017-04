El passeig Marítim i Mediterrani de Miami Platja comptarà amb un carril bici

Els treballs de senyalització del passeig s’han iniciat aquesta setmana

Redacció

Actualitzada 20/04/2017 a les 09:52

L’Ajuntament de Mont-roig del Camp ha començat aquesta setmana els treballs de senyalització horitzontal i vertical del passeig Marítim i Mediterrani de Miami Platja. En el marc d’aquesta actuació es crearà un carril bici de 3.500 metres que anirà fins a l’Estany Gelat, on s’unirà amb la ruta de BTT. Amb aquesta acció es pretén fomentar l’ús de la bicicleta.



En el marcs dels treballs de senyalització també es delimitaran nous sentits de circulació i diversos passos de zebra. A més s’instal·laran un total de 14 reguladors de velocitat al passeig Mediterrani per reduït la velocitat. Totes aquestes actuacions permetran millorar la mobilitat de la zona.



L’Ajuntament ha adjudicat al Taller Baix Camp la realització dels treballs. El pressupost d’execució és de 115.153,41€, IVA inclòs, del qual el 45% és per la senyalització del nou carril bici.