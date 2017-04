El Morell licita la gestió del bar de les piscines municipals

La concessió és per un any, prorrogable fins a quatre més, i de juny a setembre

Actualitzada 20/04/2017 a les 18:47

L’Ajuntament del Morell ha obert un concurs públic per a la concessió de la gestió del servei de bar de les piscines municipals, per un període mínim d’un any prorrogable anualment fins a quatre anys més.Els termes de la concessió estableixen que el bar ha d'estar obert durant la temporada d’estiu, de juny a setembre, durant l’horari d’obertura de les piscines i del pavelló. A més, existeix la possibilitat d’oferir servei de restaurant, així com d’obrir també a les nits.El local ocupa un total de 450 metres quadrats, dels quals 200 corresponen a la terrassa exterior. El bar de les piscines s’ofereix totalment equipat i moblat.Els interessats a fer-se amb la concessió del servei de bar de les piscines municipals hauran d’abonar un mínim de 600 € mensuals en concepte de cànon, com a import base de licitació.El termini de presentació de sol·licituds finalitza el proper 5 de maig. Per a més informació i consulta de les bases i clàusules completes, es pot consultar la seu electrònica del Morell: AQUÍ