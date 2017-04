El principal touroperador rus preveu recuperar el volum de turistes a la Costa Daurada

Natalie Tours ja multiplica per cinc les reserves que tenia l’any passat a aquestes alçades de la temporada

Actualitzada 19/04/2017 a les 14:35

El principal touroperador de turistes russos, Natalie Tours, veu símptomes de creixement en el mercat rus per la millora de la situació econòmica en aquell país. Després de l’esclat viscut el 2013, quan un milió de turistes russos van visitar Catalunya, l’arribada de visitants d’aquest país havia anat caient en picat per la devaluació del ruble i el conflicte amb Ucraïna. A aquestes alçades de la temporada, però, la companyia turística ja multiplica per cinc les reserves que tenia en les mateixes dates de l’any passat i calcula que, enguany, podrà duplicar o triplicar xifres a la Costa Daurada i a la resta de Catalunya.



El gran creixement s’espera de cara a l’any vinent, quan confia recuperar els nivells assolits l’any 2013. Tot dependrà, però, de la disponibilitat de places hoteleres, atès que el mercat rus reserva tard les seves vacances i visitants d’altres orígens com el Regne Unit han ocupat el seu lloc.



«Tenim la feina de posar-nos en contacte amb els hotelers per recuperar les places perdudes en els darrers anys», ha assenyalat Jordi Matas, director de l’empresa receptora ‘World2meet’ a la Costa Daurada. El sector confia que la recuperació del poder adquisitiu dels russos garantirà que disposin de les places necessàries a la Costa Daurada i que no es vegin obligats a anar de vacances cap a d’altres destinacions.



D’altra banda, Natalie Tours també ha alertat de les dificultats per a l’obtenció de visats, ja que recentment l’estat espanyol ha reduït el nombre d’oficines expedidores a Rússia, i això ja ha obligat alguns operadors a suprimir alguns vols. Malgrat tot, l’empresa afirma que veu intents de millora per part dels serveis consulars espanyols i confia que la problemàtica es resoldrà favorablement, segons ha indicat el seu president, Vladimir Vorobiev.



Cambrilsha collit el 20è Congrés Anual de Natalie Tours a la Costa Daurada-España 2017, que compta amb la participació de més de 200 agents de viatges de la Federació Russa, Bielorússia i Moldàvia. La trobada finalitzarà aquest dissabte, 22 d’abril.