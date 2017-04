Augmenten la protecció de l'amençada àliga cuabarrada a Tarragona

Gepec redactarà plans de gestió de 13 finques de la demarcació per millorar els hàbitats de les aus

El Grup d'Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans-Ecologistes de Catalunya (Gepec) treballa en la redacció de plans de gestió de 13 finques de la demarcació de Tarragona per millorar l'hàbitat de l'àliga cuabarrada, molt amenaçada a la zona. Actualment, a les comarques de Tarragona i a les Terres de l'Ebre, només hi ha 50 parelles d'aquesta au. L'elevada mortalitat i el baix èxit de reproducció posen en perill la seva conservació.



Les finques en custòdia, repartides en sis comarques, sumen una superfície de 209 hectàrees. Aquestes estan als territoris de campeig de 8 parelles d'àligues cuabarrades, i la millora dels seus hàbitats poden contribuir tant a la conservació de les parelles com de la biodiversitat d'aquests ecosistemes mediterranis. Les finques estan ubicades en altituds compreses entre els 150 i els 850 metres, i abarquen ecosistemes que van des dels dominis més mediterranis com les màquies, fins als submediterranis com les pinedes de pi roig i pinassa. Per aquestes tasques es compta amb el suport del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i la col·laboració de l'Institut per a la Conservació dels Rapinyaires (ICRA).



Altres aspectes de la gestió tenen en compte la conveniència de redactar plans de gestió forestal allà on són precisos, i inclouran propostes per a contribuir la conservació d'insectes pol·linitzadors, l'augment de la quantitat de preses naturals o la limitació al pas en èpoques de cria. En paral·lel s'estan signant acords de custòdia per noves finques amb el mateix objectiu compartit pels seus propietaris públics i privats: conservar l'àliga cuabarrada i la resta de la biodiversitat, així com el patrimoni cultural rural.