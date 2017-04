Un centenar de persones es reuneixen a l'ermita de Berà per celebrar el 28è Aplec de Sardanes

L’esdeveniment va tenir lloc en el marc del dilluns de Pasqua

Redacció

Actualitzada 18/04/2017 a les 13:52

L’ermita de Berà va ser, un any més, l’escenari del 28è Aplec de Sardanes de Roda de Berà, celebrat en el marc del Dilluns de Pasqua. L’esdeveniment, organitzat per Grup Sardanista amb la col·laboració de l’Ajuntament, va reunir un centenar de persones provinents de diversos punts del territori. Hi van ser presents colles de Salou, El Morell, El Vendrell, Els Pallaresos, Valls, Vilanova del Camí, Reus, Igualada, El Pla de Santa Maria, Bonastre, Torredembarra, Tarragona, Saifores Calafell, Altafulla, Vilanova i la Geltrú, El Pla de Santa Maria, La Palma de Cervelló i Salomó.



L’esdeveniment es va iniciar a 2/4 d’11 del matí amb el solemne ofici de la Mare de Déu de Berà. Seguidament es va donar inici a l’aplec amb la Cobla Marinada i la Cobla Ciutat de Cornellà, que van interpretar les trenta peces que van conformar el programa de matí i de tarda. Al migdia es va celebrar un dinar de germanor amb prop de 400 persones, i a la tarda un berenar amb mona de Pasqua i moscatell per a tothom.



L’acte també va comptar amb la presència de l’alcalde del municipi, Pere Virgili, el regidor José Ibort i la regidora de Cultura, Teresa Ferré, que també és presidenta del Grup Sardanista. Pel que fa al món sardanista, va assistir a l’esdeveniment en Jordi Grau, president de la territorial de Tarragona de la Confederació Sardanista de Catalunya.



El tema Ginesta florida, de Jordi León, va ser l’escollit per al concurs de colles improvisades. La sardana L’Aplec de l’ermita de Berà, de Josep M. Guitart i Oliver, interpretada per ambdues cobles, va posar punt i final a l’aplec.