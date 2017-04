Sarral celebra la tradicional Festa de les Pubilles

Les pubilles d'aquest any van rebre les bandes que ho proclamen de mans de les de l'any passat

Redacció

Actualitzada 18/04/2017 a les 22:06

Sarral va celebrar el diumenge la Festa de les Pubilles, una jornada que s'iniciava a les 11h del matí amb una cercavila liderada per la Xaranga Tocabemolls que va servir per recollir les Pubilles 2017 a les seves respectives cases. Al recorregut, que va tenir una hora i mitja de durada i que va tenir el seu punt final al mateix lloc d’origen. a l'Ajuntament, on s’hi van afegir també les autoritats locals, així com les Pubilles sortints.



A les 12.30 del matí va tenir lloc l’acte institucional de proclamació de les Pubilles 2017, Aina Llambès Castelltort, Alba Garcia Bonet, Júlia Lloses Fort, Lavinia Hriscu, Mar Marimon Vielba i Marta Cortada Gaona. L’acte va anar encapçalat per l’Alcalde de Sarral, Josep Amill, que en primer lloc va agrair i acomiadar la tasca de les Pubilles 2016, fent-los un petit obsequi. Seguidament, les Pubilles sortints van ser les encarregades de posar les bandes de les noves Pubilles, que aquest any comptaven amb un petit detall especial degut a la celebració de 2017 · Any Alabastre Sarral.