La Diputació podarà els marges de 15 vies de la demarcació per prevenir els incendis

La intervenció es durà a terme a 10 carreteres del Camp de Tarragona i 5 de les Terres de l'Ebre

Redacció

Actualitzada 18/04/2017 a les 12:28

Amb l'objectiu de convertir les carreteres en tallafocs, la Diputació de Tarragona podarà aquest 2017 els marges d'un total de 15 vies de la demarcació, en concret 10 del Camp de Tarragona i 5 de les Terres de l'Ebre. Aquests treballs, que es duen a terme en coordinació amb els Cos d'Agents Rurals de la Generalitat, pretenen que, en cas que hi hagi un incendi forestal, no es propagui el foc d'un costat a l'altre de la via.



Aquest any la Diputació preveu dur a terme tasques de poda a la T-201 de Santa Coloma a Esblada; a la T-244 de Pla de Manlleu a Ranxos de Bonany; a la TV-2401 de la Bisbal del Penedès a la C-51 per la Juncosa del Montmell; a la TV-7044 de la Riba a Farena; a la T-311 de Pratdip a la C-44; a la T-313 de Montbrió del Camp a la N-420; a la T-704 de la T-11 a la TV-7041; a la T-343 de Duesaigües a l'Argentera la TP-3211 de Riudecanyes al Castell d'Escornalbou; a la T-311 de Pratdip a la TV-7041; a la TV-7093 de la T-704 a la Mussara; a la N-230b de la C-43 a la T-333 a Pinell de Brai; a la TV-7333 de la Fatarella a Villalba dels Arcs; a la TV—7331 de la Fatarella a les Camposines; a la TV-3541 de Paüls a Xerta, i a la TV-4322 d'Alfara de Carles als Reguers.



L'any passat, els efectius de la brigada de carreteres de la Diputació van podar l'arbrat dels marges d'un total de 114 quilòmetres d'altres 16 carreteres de la demarcació. Aquestes actuacions es realitzen en compliment de la normativa de prevenció d'incendis forestals en les àrees d'influència de carreteres de la Generalitat que determina que el titular de la carretera ha de realitzar tasques de control de vegetació, tant a la zona de seguretat com a la de protecció de la mateixa.