L'alcalde de Torredembarra reclama que s'aixequin les barreres de l'AP-7 els dies de col·lapse a l'N-340

L'operació tornada de Setmana Santa ha deixat cues de fins a 17 quilòmetres a l'altura del municipi

Actualitzada 18/04/2017 a les 09:46

L’alcalde de Torredembarra, Eduard Rovira (ERC), ha tornat a reclamar aquest dilluns solucions al col·lapse de l’N-340. Coincidint amb l’operació tornada de Setmana Santa, que aquest diumenge va deixar fins a 17 quilòmetres de cua a l’altura del municipi, el batlle ha defensat que s’aixequin les barreres de l’autopista AP-7 aquells dies de més trànsit. Segons Rovira, la solució no passa únicament pel desviament obligatori de camions perquè els embussos corresponen als desplaçaments que genera el turisme. L’alcalde ha advertit que, si no s’adopten solucions urgents abans de l’estiu, l’N-340 tornarà a registrar els problemes de mobilitat de cada any.



L’alcalde de Torredembarra, Eduard Rovira, ha tornat a exigir mesures per reduir el trànsit a l’N-340 al seu pas per les comarques tarragonines. En plena operació tornada de Setmana Santa i sense cap solució a la vista, la via ha tornat a registrar retencions quilomètriques en sentit nord.



«El què proposem com a mesura immediata, abans de prendre solucions a llarg termini, és la gratuïtat de l’autopista en dies com avui en què la nacional va molt i molt plena», ha assenyalat en declaracions a l’ACN. Rovira ha denunciat l’impacte que té el trànsit sobre els municipis, «mentre les autopistes segueixen fent negoci».



El batlle ha detallat que un dels punts conflictius és la rotonda d’accés a l’AP-7 a Torredembarra «que ocasiona cues i és un problema recurrent», mentre Foment «no té cap interès en resoldre-ho», ha denunciat. En aquest sentit, Rovira ha pronosticat un altre estiu de col·lapses, principalment en aquells caps de setmana amb més afluència de turistes.



L’alcalde torrenc ha explicat que els alcaldes del Pacte de Berà, on hi estan representats els municipis del Tarragonès i el Baix Penedès més afectats per l’N-340, continuen treballant per exigir solucions i per impulsar noves accions reivindicatives. «També seguim parlant amb l’administració perquè, encara que ens menystinguin, és la nostra obligació», ha afegit.



Segons Rovira, el problema de fons als problemes de mobilitat a la zona són les relacions entre Catalunya i l’Estat. «Mentre l’Estat no consideri Catalunya com una cosa prioritària des del punt de vista de la mobilitat i de les infraestructures, seguirem tenint un mal, i això ho estan fent servir com a eina. Allò que ens fa mal aquí, és un èxit fora d’aquí», ha etzibat.