El Santuari de la Pineda s'omple de famílies el Dilluns de Pasqua

Les danses catalanes van ser les protagonistes

Actualitzada 17/04/2017 a les 22:26

Desenes de família de la província es van apropar ahir fins al Santuari de la Mare de Déu de la Pineda per celebrar un acte ben tradicional, l’Aplec de Dilluns de Pasqua. Les activitats van començar a partir de dos quarts d’onze del matí amb el Rosari. A continuació, es donà pas a la celebració de l’Eucaristia.



Tocades les dotze del migdia, va ser quan s’encetà la Festa Popular amb les danses catalanes de l’Esbart Dansaire Ramon d’Olzina. L’aplec, organitzat per la Parròquia de Sant Esteve, amb la col·laboració dels Amics del Santuari de la Pineda, l’Esbart i l’Ajuntament de Vila-seca, va finalitzar amb un vermut popular, que va tenir lloc a partir de dos quarts d’una del migdia. La festa, però, no acabà fins entrada la tarda, ja que un bon nombre de famílies es van quedar també al dinar al Santuari, organitzat per la Penya Barcelonista de Vila-seca. El preu era de 12 euros (10, si el tiquet es comprava anticipadament) i de 6 euros per als infants.

L’Aplec de Dilluns de Pasqua al Santuari de la Mare de Déu de la Pineda és un acte tradicional que cada any atreu a centenars de persones del Camp de Tarragona.