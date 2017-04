Cossetània Edicions presenta per Sant Jordi una vintena de novetats d'autors del territori

‘La filla esborrada’ de Margarida Aritzeta, ‘Negre Estalzí’ de Francesca Aliern o el recull fotogràfic ‘Terres de l’Ebre i Matarranya. Encisadores’ de Vicent Pellicer, títols destacats

Actualitzada 18/04/2017 a les 20:56

L'editorial de Valls Cossetània Edicions i les firmes Angle Editorial, Eumuo Editorial, Lectio Edicions, Quorum Llibres i Capital Books presenten prop de 200 propostes per Sant Jordi amb una vintena de novetats d'autors del territori. Destaquen ‘La filla esborrada’ de Margarida Aritzeta, ‘Negre Estalzí’ de Francesca Aliern o el recull fotogràfic ‘Terres de l’Ebre i Matarranya. Encisadores’ de Vicent Pellicer. Després de l’èxit de ‘Sucs Verds’, l’autora Carla Zaplana presenta ‘Batuts Verds’, amb el qual es vol mantenir a les primeres posicions dels llibres més venuts. Roger Roig i Hugo Prades amplien el ventall de propostes d’El Patufet amb ‘Viatge per la història de Catalunya’ i ‘Juga amb la llegenda de Sant Jordi’, mentre que 'Eren ells', de Carles Rebassa, afrontarà la seva primera diada després de ser guardonada amb els premis Pin i Soler i Ciutat de Barcelona. El grup editorial vallenc afronta Sant Jordi amb optimisme després de registrar un repunt de vendes en els darrers dos anys.

El segon grup editorial en llengua catalana fa un balanç satisfactori del 2016, en què els seus principal segells van créixer en facturació. El director de Cossetània Edicions, Jordi Ferré, ha subratllat que la situació s’ha estabilitzat, després que el mercat editorial hagi perdut un 40% del seu negoci per la crisi,. «Tenim clar que no tornarem a l’escenari de facturació dels anys 2006 o 2007 i que ens hem d’adaptar fent tirades més petites», ha apuntat.



Sobre el fet que Sant Jordi caigui aquest any en diumenge, Ferré ha opinat que probablement les vendes seran «diferents», però que les zones amb més atractiu turístic com la Costa Daurada registraran un volum «més important». En conjunt, l’editorial vallenca pronostica una diada amb més vendes que l’any passat. Aquest dia l’editorial fa un 10% de la seva facturació anual i, afegint-hi els dies previs, Sant Jordi representa una quarta part del seu negoci, on també destaca la campanya de Nadal.



Des del darrer Sant Jordi, les diferents firmes del grup han editat prop de 200 propostes, entre les quals el XXVI Premi Ciutat de Tarragona de novel·la Pin i Soler: ‘Eren ells’, del mallorquí Carles Rebassa, que també va rebre per a aquesta obra -centrada en les històries d’uns personatges adolescents- el Premi Ciutat de Barcelona de Literatura catalana 2016.



Entre les novetats també destaquen títols com ‘La filla esborrada’, de Margarida Aritzeta, una novel·la basada en fets reals que explica la història d’una jove que es va enamorar d’un maqui i va fugir amb ell, quedant esborrada de la memòria de la seva família. L’autora vallenca ha explicat que va conèixer els fets a través d’una amiga seva i que això li va permetre indagar en «una història que mai ningú no va explicar».



La xertolina Francesca Aliern arriba a Sant Jordi amb ‘Negre Estalzí’, una obra que narra la història d’un carreter que decideix fer-se càrrec d’un xiquet en plena postguerra. El noi el troba a la vora del camí que el porta a fer intercanvi de cítrics amb les comarques veïnes de muntanya i tots dos hauran de lluitar contra els prejudicis i les enveges per fer perdurar la seva amistat.



L’autor ebrenc Jesús Maria Tibau s’estrena en novel·la amb ‘El nostre pitjor enemic’, una obra d’aire «oníric i poètic», que tracta sobre el desterrament d’un exdictador a una illa perduda en l’oceà i que se centra en el comandant a qui s’encomana la seva vigilància, un home «perdedor», «invisible» i de «baixa autoestima» que es trobarà davant d’una oportunitat per agafar les regnes de la seva vida.



‘Com les soques de les figueres velles’, de la tarragonina Tecla Martorell, relata les vivències de dues dones que emigren dels seus respectius llocs d’origen i fan cap als barris de Ponent de Tarragona. L’autora de Vilaplana Isabel Salvat presenta ‘L’ungla i la carn’, un llibre de contes que comença amb un assassinat i acaba amb una altra mort cent anys després.



Una mort, en aquest cas la del cap de colla del Ball de Bastons de Cambrils, és el tret de sortida de ‘No es poden donar tants llagostos a la sibeca’, d’Àngel Vallverdú. En el seu quart llibre, l’autor recorre a una teranyina d’històries paral·leles per mesclar tradicions, enveges, les relacions entre pares i fills, i de parella.



Eduard Prats, «un metge que escriu», tal com es defineix ell mateix, pretén enaltir la llibertat de consciència i el dret a decidir sobre la pròpia vida amb ‘Incert Camí’, una novel·la coral que se centra en el cas de dos ancians greument malalts que decideixen, de mutu acord, llevar-se la vida.



Altres propostes per aquest Sant Jordi són ‘Fill de la memòria’, d’Antoni Cisteró; ‘Tot està connectat’, de la reusenca Anna-Priscila Magriñá, un llibre que relliga històries curioses de la vida moderna; ‘Ramon Llull. Ara i aquí’, de l’autor de Calafell Albert Pijuan; ‘Sóc un mentider’, del cambrilenc Marc Fargas; ‘Coses que passen’, del poeta montblanquí Josep Civit; ‘Creu-me, és possible. Afrontar el càncer amb optimisme’, coordinat pel periodista reusenc Josep Baiges, i ‘Màgia amb aliments’, de l’autor tarragoní Mag Gerard.



Un dels autors més prolífics dins de Cossetània Edicions, Vicent Pellicer, presenta enguany el recull fotogràfic ‘Terres de l’Ebre i Matarranya. Encisadores’, un itinerari poètic per cinc comarques «germanes» que copsa els colors i la immensitat del delta de l’Ebre, la salvatgia del Massís dels Ports, la terra roja i dura de les vinyes, i els pobles que observen de prop el riu Ebre.



El filòleg Roger Roig i l’il·lustrador Hugo Prades hi tornen amb les històries d’en Patufet amb el ‘Viatge per la història de Catalunya’, on proposen trobar aquest mític personatge a les coves de la prehistòria, a la Tarraco romana, en l’esclat del modernisme o a la Barcelona olímpica. Aquest tàndem de creadors també presenta ‘Juga amb la llegenda de Sant Jordi’, una nova obra dins la sèrie de les tradicions catalanes que ja suma 22 títols.



L’autora Carla Zaplana continua amb la seva «revolució verda» i torna a presentar llibre per Sant Jordi. Després de l’èxit de ‘Sucs Verds’, que s’ha situat durant dues diades al ‘top 10’ dels llibres més venuts, arriben els ‘Batuts Verds’. L’autora resident als Estats Units recopila trenta receptes amb les quals ja ha situat el seu nou llibre com un dels més demanats en els dies previs a Sant Jordi.