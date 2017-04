Calafell instal·larà tecnologia LED a 5.200 fanals del municipi

L’Ajuntament s'estalviarà uns 420.000 euros anuals en la factura elèctrica

Redacció

Actualitzada 18/04/2017 a les 13:07

L’Ajuntament de Calafell aprova aquest dimarts el projecte per renovar amb tecnologia LED 5.200 fanals del municipi. És una de les mesures del nou contracte d’enllumenat públic, destinat a resoldre les incomptables mancances d’aquest servei i a estalviar en el consum elèctric.



L’empresa concessionària del servei d’enllumenat ha presentat el projecte de renovació, d’acord amb el contracte que va adjudicar-se l’any passat. El plec de l’adjudicació del govern anterior preveia que la substitució es fes amb halogenurs metàl·lics, làmpades de descàrrega d'alta pressió, del grup de les làmpades anomenades HID (Hight Intensity Discharge). El nou govern i l’empresa, però, han cregut oportú canviar a LED, degut a l’important estalvi de consum que hi haurà.



D’altra banda, ja s’està elaborant el projecte per renovar 1.234 punts de llum més, també amb tecnologia LED. En aquest cas, a més, es renovaran la part dels suports i cablejats més obsolets o malmesos. En algunes zones, el canvi serà total, en relació als fanals, bàculs i cablejat, per l’obsolescència del material o el seu deteriorament.



En total, doncs, seran 6.434 fanals amb la tecnologia LED, que resultaran a l’Ajuntament un estalvi en la factura elèctrica d’uns 420.000 euros anuals.



La primera zona on s’actuarà, amb renovació total en aquest cas, és la compresa entre el carrer Àngel Guimerà i l’Estany. A continuació, vindran Les Brises, Segur Platja, Bellamar, Mas Mel i Calafell Residencial.



La resta de llums, fins al total de 9.000 que existeixen al municipi, no caldrà substituir-los, ja que són relativament nous, ofereixen un bon estalvi energètic i estan en bon estat de conservació.