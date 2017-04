La carretera on es va produir l'accident.

Ha estat aquest dissabte a les 20.56 hores

Actualitzada 17/04/2017 a les 12:33

Un home va resultar ferit lleu aquest dissabte a la nit després que el seu cotxe sortís de la carretera. Va ser a la TV 2421, concretament en el quilòmetre 2, a l'alçada de Montblanc.



Els Bombers de la Generalitat hi van desplaçar una dotació, però van comprovar com el conductor del vehicle havia resultat ferit de poca gravetat. L'home va ser traslladat al Pius Hospital de Valls per ser tractat de les seves ferides.