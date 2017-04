Petit incendi proper a l'estació de Comarruga

Els bombers i la policia del Vendrell hi han actuat

16/04/2017

Pels volts de les set de la tarda d’aquest diumenge s’ha produït un petit incendi a l’avinguda Parlament de Catalunya del Vendrell, prop de l’estació de trens. El foc ha cremat matolls i ha afectat un cotxe que hi havia aparcat a la zona. Segons informa la policia local del Vendrell, aquest petit foc no ha provocat incidències ferroviàries.



Els bombers de la Generalitat, juntament amb la policia local, han treballat en les tasques d’extinció. En poc més de mitja hora, l’incendi s’ha adonat per controlat i han apagat les flames poca estona després.



També al Vendrell, entre les tres i les quatre de la tarda, s’ha produït un despreniment en una façana al carrer Serafí Pitarra, que ha provocat danys en un cotxe. La policia local ha precintat la zona i els bombers han treballat en les tasques de sanejament, retirant la runa i assegurant part de la façana per evitar més despreniments.