S'incendia a Madrid l'autocar que portava els membres d'un cor de cambra de Vila-seca

Cap dels passatgers, components del grup Scherzo, ha resultat ferit

Actualitzada 15/04/2017 a les 19:54

L'autocar que transportava membres del cor de cambra femení Scherzo de Vila-seca s'ha incendiat aquest dissabte a Madrid, on el grup es dirigia per oferir un concert. Al vehicle hi viatjaven 26 membres del cor i cap d'ells ha resultat ferit. El foc s'ha originat quan l'autocar, que s'ha cremat completament, circulava per la M-600 a Guadarrama, a la zona del Valle de los Caídos. La Guàrdia Civil ha tallat la carretera i s'ha activat un dispositiu preventiu de SUMMA112. El cor de cambra Scherzo havia d'oferir un concert al Teatre-Auditori de San Lorenzo de El Escorial que havia de ser enregistrat per RNE.