Efial va facturar 1,3 milions a Barcelona en 62 contractes del 2009 al 2016

Va ser tant en l'etapa de Xavier Trias com en l'actual d'Ada Colau

13/04/2017

La consultora Efial i la seva successora CGI, investigades per un suposat desviament de fons aprofitant la seva labor com a assessores municipals, van facturar 1,3 milions d'euros a l'Ajuntament de Barcelona i els seus ens en 62 contractes entre 2009 i 2016, la majoria en l'etapa de Xavier Trias (CiU) com a alcalde. Així consta en el sumari del cas, en el qual un jutge del Vendrell investiga a aquesta xarxa, acusada d'«infiltrar-se» en més d'una vintena de consistoris creant «ajuntaments paral·lels» per desviar fons amb informes «a mida» i usant estructures societàries per «fugir» del dret administratiu usurpant la labor de secretaris i interventors.



El jutge, que investiga Efial en una peça separada del cas del 3%, indaga els contractes de la consultora -posteriorment absorbida per CGI- amb més d'una vintena de consistoris de tot Espanya, davant els indicis que oferia serveis per millorar la gestió i optimitzar els comptes dels ens locals, i aprofitava el menor control públic per desviar fons.



En el cas de Barcelona, el consistori va contractar Efial -i posteriorment CGI-, així com la seva societat satèl·lit Col·laboradora Tributària SL, en 62 ocasions entre 2009 i 2016, per un valor global de 1.387.526 euros. En concret, l'Ajuntament de Barcelona va adjudicar al grup Efial 33 contractes i 2 expedients d'assessorament per valor de 543.780 euros entre els anys 2009 i 2016, mentre que l'Institut Municipal d'Hisenda li va encarregar dos expedients i dos contractes per valor de 421.901 euros, entre 2013 i 2015.



Efial va facturar entre 2011 i 2015 un total de 301.397 euros a l'Institut de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona, a través de 9 expedients d'assessorament comptable, fiscal i de suport en la gestió i administració econòmica, segons figura en un informe aportat a la Guàrdia Civil pel gerent del consistori barceloní, Jordi Cases.



De la seva banda, l'Institut Municipal d'Urbanisme va recórrer a Efial per elaborar 6 expedients d'assessorament, que van reportar a la consultora uns ingressos de 95.520 euros entre 2011 i 2016, mentre que el Patronat Municipal de l'Habitatge li va pagar cinc honoraris per assessorament, entre 2009 i 2011, per valor de 8.198 euros. L'adjudicació municipal a Barcelona a Efial la completa l'Institut Municipal de Serveis Socials, que va recórrer a aquesta consultora per a tres expedients entre 2012 i 2013, per valor de 13.721 euros, segons consta al sumari.



Malgrat que el major import dels contractes a Efial a Barcelona es concentra durant l'etapa de Xavier Trias (CiU) al capdavant del consistori (2011-2015), l'Ajuntament ja treballava amb aquesta consultora des de 2009 i ho ha seguit fent des que Ada Colau (BComú) es va fer amb l'alcaldia al maig del 2015. En concret, durant l'any 2016 l'Ajuntament de Barcelona i els seus ens municipals van adjudicar a Efial quatre contractes i un expedient per un valor global de 81.311 euros, un d'ells relatiu al suport comptable del departament de benestar animal i un altre per un estudi alternatiu al finançament de la xarxa de tramvia, segons les dades que figuren en el sumari del cas.



En destapar-se al juliol passat la vinculació d'Efial amb Barcelona, després de l'operació de la Guàrdia Civil en la qual es va constatar l'expansió d'aquesta xarxa -inicialment radicada a Tarragona- a més d'una vintena d'ajuntaments catalans i de la resta d'Espanya, el consistori de Barcelona es va comprometre a realitzar una «doble auditoria», interna i externa, per comprovar si els seus encàrrecs a la consultora es van ajustar a la legalitat.



Segons la Fiscalia Anticorrupció, la xarxa de Efial també estaria portant a terme el 2016 «una labor d'assessorament en la redacció d'un plec concursal d'explotació publicitària» al consistori de Barcelona, per valor de 13 milions d'euros.



En les escoltes telefòniques efectuades per la Guàrdia Civil al responsable d'Efial, Antoni Martos, investigat en la causa, se li sent parlar el 13 de gener del 2016 amb una funcionària de patrimoni del consistori de Barcelona, que l'indica que necessita un informe econòmic «totalment inventat» per justificar el muntant i tirar endavant el concurs. En la conversa, segons conclou la Guàrdia Civil, la funcionària demana al responsable d'Efial que elabori l'informe sobre el concurs amb «dades inventades» perquè la licitació no quedi deserta, davant la qual cosa «la redacció del plec podria incórrer en algun tipus d'irregularitat».