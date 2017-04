Aquest Via Crucis vivent va comptar amb un gran èxit de públic

Centenars de persones vingudes d’arreu de Catalunya i l’estat van acostar-se a Altafulla, aquest Dimecres Sant, per veure el XVIIè Camí de la Creu, que va completar els vuit quadres d’enguany amb tota normalitat. Aquest Via Crucis vivent, dirigit per la directora de teatre Joana Badia, recrea mitjançant una sèrie d’escenes teatralitzades pels veïns del municipi diversos episodis dels darrers moments de Jesucrist a la Terra.



El Camí de la Creu ha comptat enguany amb la participació d’un centenar de veïns. Com a novetats, destaca el paper de Jesús, que ha encarnat el periodista altafullenc i director de Tarragona Ràdio, Josep Suñé. També cal fer referència a la incorporació de l’actor professional i veí del municipi, Brendan Price, conegut popularment pels seus papers a les sèries televisives El Comisario, El Cor de la Ciutat, i Los Hombres de Paco. El veí Joan Albert Blanch, que fins ara havia encarnat la figura de Jesucrist, va posar veu al quadre infantil del Miracle de la Samaritana.