Un conductor de 80 anys amb una sola cama perd el control del cotxe i causa el caos

S'ha emportat dues terrasses de bar, diversos senyals de trànsit, contenidors, i ha acabat xocant contra una paret

Actualitzada 13/04/2017 a les 14:35

Un conductor perd el control del seu cotxe al centre de #Torredembarra No hi ha cap ferit. Serveis Mèdics atenen conductor i la seva dona. pic.twitter.com/psZzT4QhaT — CatInfo Tgn-Ebre (@Cati_Tarragona) 13 d’abril de 2017

Un cotxe ha causat el caos, aquest dijous al matí, al centre de Torredembarra. Els fets han tingut lloc, concretament, al cèntric carrer de Pere Badia, un dels més concorreguts del municipi. El conductor del vehicle, un home de 80 anys amb només un cama, ha perdut el control del cotxe per causes que, per ara, la Policia de Torredembarra desconeix: «Estem investigant si el vehicle estava adaptat per la discapacitat del conductor, o si ha estat a causa d'una avaria mecànica». En cas que el cotxe no estigués adaptat, es tractaria d'un accident per imprudència.Els fets han començat en sentit ascendent a la confluència del carrer de Pere Badia amb el carrer Lleida. En primer lloc, el conductor s'ha emportat la terrassa del bar Paulino. Posteriorment també ha xocat contra la del bar-cafeteria Paco, just davant del primer, enduent-se per davant taules i cadires. Aquestes dues topades no han frenat el vehicle, que ha seguit pel carrer de Pere Badia xocant contra diversos senyals de trànsit, contenidors, i tres vehicles que estaven correctament estacionats al lateral de la calçada. Finalment, el cotxe s'ha detingut en encastar-se contra la paret entre una carnisseria i una botiga de compra-venda d'or. «Sort que no ha topat contra el vidre i ha entrat a l'establiment», remarca el sergent de la Policia Local de Torredembarra.Tot i aquests metres recorreguts i les diverses topades, cap vianant ha resultat ferit. Al vehicle també hi havia la dona del conductor, que anava de copilot. Ells dos han estat els dos únics ferits, tot i que molt lleus. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que ha desplaçat una ambulància fins al lloc dels fets, els ha atès allà mateix i no ha estat necessari el trasllat cap al centre hospitalari. La Policia Local de Torredembarra hi ha actuat amb dues dotacions. Un cop detingut el vehicle i atesos els dos ocupants del cotxe, la policia s'ha posat en contacte amb els seus familiars, que els han anat a buscar.