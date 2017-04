Més de 180 persones participen en el Raid d'Aventura el Catllar 2017

Els aventurers van haver de fer diverses modalitats esportives, com BTT, caiac o escalada, entre d'altres

Actualitzada 13/04/2017 a les 11:09

El Catllar es va omplir d’esports d’aventura el passat 9 d’abril amb la celebració de Raid d’Aventura el Catllar 2017, puntuable per a la Copa Catalana de Raid FCOC, el Ranking Raider Catalunya i el Iberian Outdoor Race Series. En l’esdeveniment hi van participar 185 aventurers de tota Catalunya, Aragó, Comunitat Valenciana, Madrid, Estònia i Dinamarca.



Els raiders havien de completar un circuit marcat en un mapa assolint punts de pas mentre feien diferents modalitats esportives: BTT, caiac, escalada, tir amb arc, ràpel, rogaine, cursa d'orientació i trailrunning. El circuit s’havia de completar en equips de 2 a 4 persones i en autonomia.



Els aventurers van agafar les bicicletes des de El Catllar, passant pel pantà del Gaià i el túnel de l'antiga via del tren a prop de l'estació de l'AVE i van baixar cap a la Platja Llarga. Allà els esperava un traçat en papallona on podien escollir realitzar la prova de caiac, de rogaine i d'orientació de memòria.



A continuació van tornar cap al Catllar en BTT a la prova final de ROGAINE combinat amb el ràpel, l'escalada i el tir amb arc. Només 3 equips van finalitzar el circuit sencer d'ELIT, amb més de 80 km en total a les cames: el Honey Power, Hijos Nórdicos d'Estònia i l'equip de casa Priorat Montsant Siurana, que en cas de no haver marcat erròniament un control s’hagués situat com a segon classificat.



El Raid d’Aventura el Catllar 2017 es va celebrar gràcies al suport de l'Ajuntament del Catllar, la Federació Catalana de Curses d'Orientació, el Club Montsant Orientació a i els patrocinadors, voluntaris i col·laboradors.