Mànegues per extingir incendis des de les altures de l'ermita de la Roca

També s'hi ha realitzat un estudi per analitzar l'estabilitat del vessant sud-est

L’Ajuntament de Mont-roig del Camp ha dotat l'ermita de Mare de Déu de la Roca d'un nou sistema d'extinció d'incendis. S'ha instal·lat una motobomba a l'antiga cisterna que recull i aprofita l’aigua de pluja, de manera que en cas de necessitat, només caldrà connectar les mànegues i el sistema ja podrà llançar aigua. De moment es disposa de 30 metres cúbics d’aigua, que equival a 7 camions de bombers. A través d’aquest equip, en cas de produir-se un incendi a les immediacions del paratge, es podria frenar de forma immediata el desenvolupament de les flames.



Per altra banda, també s'ha realitzat un estudi en què s’analitza l'estabilitat del vessant sud-est de la muntanya de l'Ermita de la Mare de Déu de la Roca. L’objectiu és determinar quins són els riscos de despreniments de blocs i quines possibles accions s’haurien de dur a terme. La muntanya que alberga l’Ermita està formada per blocs de pedra que presenten discontinuïtats i fissures. Aquestes característiques afavoreixen l'aparició de fenòmens d'inestabilitat que poden provocar problemes a les vies d'accés, així com a les pròpies infraestructures existents.



L’any 2006 es va fer un primer estudi global de tota la muntanya i es van realitzar un seguit d’actuacions. 10 anys després, s’ha volgut repetir l’estudi centrant-se en la vessant sud-est per tal de conèixer quina ha estat l’evolució de les roques i anticipar-se a possibles despreniments. L’estudi que ara s’ha presentat determina quins d’aquests blocs tenen probabilitat de desprendre’s, segons si les fissures estan plenes o buides, els graus d’inclinació de les roques i els altres elements de l’entorn com els arbres.



A partir d’aquí s’han definit 10 zones on s’especifica el nivell de risc i el possible recorregut de les roques en cas de caure, i els problemes que aquest fet podria ocasionar. A més, s’han detallat algunes de les possibles actuacions a dur a terme, com poden ser sanejament de les zones inestables, estabilització amb estructures, o panells informatius. La cartelleria és una de les primeres accions que ja s’han posat en marxa. Properament es preveu seguir amb altres de les recomanacions de l’estudi per tal d’anticipar-se als possibles riscos presentats. En aquest sentit, l’Ajuntament ha destinat 20.000 euros del pressupost del 2017 per realitzar aquestes intervencions a la muntanya.