Condemnen a 15 anys de presó a l'únic acusat per l'homicidi de la jove de Montblanc

La jutgessa també li imposa la prohibició d'apropar-se a menys de 200 metres del germà de la víctima durant 25 anys

Actualitzada 13/04/2017 a les 10:26

L'acusat del crim de Montblanc, Jaume Solsona, ha estat condemnat a una pena de presó de 15 anys per l'homicidi de Sara Lozano, l'octubre del 2014. Així ho fixa la sentència que el TSJC ha fet pública aquest dimecres després que el jurat popular emetés un veredicte de culpabilitat contra l'acusat. La jutgessa considera que Solsona va cometre un homicidi amb l'agreujant de superioritat i d'aprofitament de les circumstàncies de lloc i temps, i amb l'atenuant d'embriaguesa.



La magistrada també prohibeix Solsona a apropar-se a més de 200 metres del germà de la víctima per un temps de 25 anys. Així mateix, el condemnat haurà d'indemnitzar amb 140.000 euros per danys materials i morals al germà de Sara Lozano. Jaume Solsona va ingressar a la presó fa una setmana després que l'Audiència de Tarragona acceptés la petició feta per l'acusació particular després de la celebració del judici, ja que l'acusat estava en llibertat provisional. La pena imposada per la jutgessa coincideix amb la petició feta per la fiscalia i l'acusació particular.