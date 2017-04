Propostes escèniques a peu de carrer es podran veure gratuïtament del 21 al 23 d’abril

Redacció

Actualitzada 11/04/2017 a les 17:34

La mostra d'arts escèniques a peu de carrer del Morell, el PrimaverArt, preveu omplir l'espai públic del municipi amb teatre, circ i música per a tots els públics del 21 al 23 d'abril. Les 15 propostes de la programació i la nova imatge han estat presentats aquest dimarts al jardí de l'Ajuntament del Morell. Després de l'èxit d'assistència de la temporada de’hivern-primavera al Teatre-Auditori, per on han passat gairebé unes 2.000 persones, el el regidor d'Hisenda, Governació, Comunicació i Protecció Civil, Eloi Calbet, i els tècnics de la regidoria de Cultura, Festes i Joventut, han volgut destacar que la totalitat dels espectacles del PrimaverArt són gratuïts, donant sentit a la seva aposta de programar cultura a l'abast de tothom.



Els plats forts de la mostra estan repartits durant els tres dies de celebració de la mateixa, alguns dels quals compten amb un ampli reconeixement. 'Nàufrags', que ha estat considerat el millor espectacle de carrer als Premis de Circ de Catalunya Zirkòlika 2016; 'Rats', que ha rebut el reconeixement de millor espectacle de carrer a la Fira Titelles 2015; o 'Càntut', que ha rebut el premi Enderrock millor disc folk 2016 segons la crítica i el premi Teresa Rebull Fira Mediterrània 2016. A més, el PrimaverArt comptarà amb estrenes i novetats com 'Lurrak', un espectacle de circ contemporani que combina teatre, música i circ, el qual s'estrenarà per primer cop a Catalunya, o les propostes de microteatre que presenten el col·lectiu de Les Artistes Locals de Reus.



Per respectar la continuïtat de les dues darreres edicions, el PrimaverArt acabarà amb 'L'Estiueig', una proposta de Commedia dell'Arte del dramaturg Carlo Goldoni.



Enguany, el PrimaverArt es presenta amb una nova imatge gràfica realitzada per un equip de dissenyadors morellencs. El logotip és una cadira unida per punts que simbolitzen els nexes d'unió dels espais públics de la vila amb el teatre, el circ i la música, cadascun representat per un color diferent: blau, groc i vermell, respectivament. A més, la imatge de la mostra d'enguany compta amb les il·lustracions de la Berta Artigal, una jove il·lustradora vallenca, que es poden trobar tant als cartells com al llibret de programació del PrimaverArt.