Dos ferits en una sortida de via d'un turisme a Valls

L'accident s'ha produït a la C-37 al seu pas per Valls.

L'accident ha tingut lloc aquest divendres al matí a la C-37

Redacció

Actualitzada 17/02/2017 a les 08:47

Dues persones han resultat ferides lleus en una sortida de via d'un turisme a Valls, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. L'accident s'ha produït aquest divendres poc després de les 5h del matí al punt quilomètric 5 de la C-37 i en direcció Alcover. La sortida de via no ha provocat afectacions al trànsit.