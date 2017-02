Cambrils acull un taller on poder fer el teu propi collaret seguint la moda prehistòrica

L'activitat es realitzarà el proper diumenge 19 de febrer a la Torre del Port de Cambrils

Redacció

Actualitzada 17/02/2017 a les 10:21

Les petxines i els cargols marins eren un dels productes més consumits durant el neolític al jaciment del Cavet. Molts cops aquets elements s’utilitzaven per fer diverses joies. El taller La mar en temps prehistòrics: rebost i joier, que tindrà lloc el proper diumenge 19 de febrer a la Torre del Port de Cambrils, ensenyarà a tots aquells curiosos com s’elaboraven algunes d’aquestes joies, com per exemple els collarets.



L’encarregat d’impartir el taller serà l’arqueòleg de l’ Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES) Miquel Guardiola i ho farà en dues sessions, a les 11h i a les 12h. En aquesta activitat familiar els participants podran aprendre a elaborar joies amb diferents tipus de mol·luscs, com per exemple petxines. També s’explicaran les troballes que s’han obtingut durant les excavacions que duu a terme l’IPHES al jaciment del Cavet, l’elaboració d’eines de pedra utilitzades durant la prehistòria per perforar les petxines i els cargols marins, i com aquestes s’empraven per perforar les conquilles. En la darrera part del taller els participants podran elaborar el seu propi collarets o penjoll utilitzant rèpliques d’eines prehistòriques.



«Amb aquest taller pretenem donar a conèixer d’una manera lúdica i familiar, i a la població en general, tot el que sabem sobre el Cavet», afirma Marta Fontanals, arqueòloga i integrant de la Unitat de Projectes i Transferència (UPT) de l’IPHES. «Les investigacions realitzades al jaciment han constatat que fa uns 7.000 anys els grups que vivien en aquest entorn ja consumien productes marins. Hem trobat restes de diferents espècies que es destinaven al consum, però també certes espècies marines, com cargols i petxines, que s’empraven per crear ornaments», explica l’arqueòloga.



El taller està coorganitzat per l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Cambrils, el Museu d'Història de Cambrils i el Campus Extens de la URV, en el marc de les Jornades de la Galera i la Cuina Marinera que acull aquests dies el municipi.