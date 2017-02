Un treballador de Roba Amiga, a punt de ser atropellat per uns lladres de contenidors

Els fets van succeir el passat dimarts al carrer Nou, que comunica Bonavista amb la Canonja

Un treballador de la Fundació Formació i Treball encarregat dels contenidors de Roba Amiga va estar a punt de ser atropellat aquest dimarts per uns lladres de contenidors. Els fets van succeir prop de les 19.30h al carrer Nou, que comunica Bonavista amb la Canonja, després que el treballador recriminés els dos homes que haguessin pres gènere dels contenidors.



Els vigilants de seguretat van observar com els homes intentaven atropellar el treballador i s'emporaven la roba, i immediatament van comunicar-ho als Mossos d'Esquadra. Els agents van aconseguir detenir els lladres a l'alçada de la Floresta i els van intervenir un total de 250 quilos de gènere. Els dos homes -de 56 i 20 anys, nacionalitat romanesa i veïns de Tarragona- van ser detinguts com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb força i conducció temerària.