Un camió bolca a Serral sense causar ferits

Un camió ha bolcat després de patir una sortida de via aquest dijous al matí a Sarral, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. L'accident s'ha produït concretament a les 7.15 del matí al punt quilomètric 11,5 de la C-241-D, on un camió ha col·lisionat lateralment amb un altre per fregament i posteriorment ha sortit de la via.



El vehicle transportava bidons d'urea -un producte químic innocu-, alguns dels quals han caigut a la via. A causa de l'accident s'ha tallat un carril i s'ha habilitat un pas alternatiu. Fins al lloc dels fets s'hi han traslladat quatre patrulles de Mossos d'Esquadra i tres dotacions de Bombers. La companyia s'està fent càrrec de la neteja de la via.