S'obren 14 noves places de la policia local de Salou per treballar durant l'estiu

Fins el proper 28 de febrer es poden presentar les instàncies per participar al procés de selecció

Actualitzada 16/02/2017 a les 14:33

L’Ajuntament de Salou ha obert el termini per a contractar 14 agents interins de Policia Local. Les sol·licituds per formar part en aquest procés selectiu, mitjançant concurs d’oposició lliure, s’han de presentar segons indiquen les bases específiques de la convocatòria, abans del proper 28 de febrer. Els documents que cal presentar i les les bases específiques de la sol·licitud es poden consultar al BOPT i al Tauler d’edictes de l’oficina virtual de la Corporació (www.salou.cat; apartat Ajuntament; Oferta Pública d’Ocupació). Els aspirants podran presentar la documentació sol·licitada de forma virtual, a través de l’oficina virtual, facilitant-ne així els tràmits, a través d'aquest enllaç Els futurs agents interins seleccionats reforçaran la seguretat habitual i a l’equip actual de la Policia Local de Salou de cara a la campanya estiuenca, i fins a finals de temporada per tal de continuar oferint un servei de qualitat. Entre les diverses proves que hauran de superar els candidats n’hi ha una d’aptituds físiques, un psicotècnic, i de coneixement policials i del territori. Altres proves que ajudaran a sumar punts seran les proves sobre coneixement de l'anglès i d'altres idiomes. Els candidats triats per cobrir les places realitzaran posteriorment un curs de 120 hores de formació, abans d’incorporar-se a la Policia Local de Salou, com a agents interins.La novetat d’aquest any serà la creació d’una borsa d’interins per als propers anys 2018 i 2019. El regidor de seguretat i mobilitat, David Gonzalez, ha explicat que «amb la creació d’aquesta borsa d’interins volem donar una oportunitat als futurs agents de formar part d’una borsa que utilitzarem en cas de demanda de personal o substitució per baixa». Gonzalez, ha afegit que «vist els bons resultats que hem obtingut amb els anteriors aspirants a policies, volem que aquests se sentin integrats a la Policia Local de Salou. Volem formar una borsa amb els millors agents per tal de continuar oferint un servei de qualitat i de proximitat a la ciutadania».