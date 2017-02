Oberta la convocatòria per presentar propostes a la concessió de serveis distingits del Tarragonès

La convocatòria, que finalitza el 24 de març, respon a la demanda expressada per diversos municipis de la comarca

El Consell Comarcal del Tarragonès, recollint el suggeriment d’alguns municipis de la comarca, va iniciar la convocatòria anual de concessió de distincions de Mèrit de Serveis Distingits, amb l’objectiu d’honorar persones o entitats en mèrits a la labor realitzada o conducta seguida que hagin contribuït a augmentar el prestigi d’un municipi del Tarragonès o de la comarca en el seu conjunt.



Les dues edicions celebrades fins ara van tenir una excel·lent resposta i el Consell Comarcal va aprovar al Ple, de data 20 de desembre del 2016, les Bases per a la tercera convocatòria per a la concessió d’aquestes distincions. En les Bases s’estableix que les propostes les presenten els Ajuntaments del Tarragonès, a proposta del Ple municipal i que s’atorgaran a persones o entitats dels municipis de la comarca que s’hagin distingit en una continuada labor cultural, científica, econòmica, social o urbanística.



El termini establert per presentar les propostes és el 24 de març de 2017.