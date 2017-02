La conselleria d'espais públics inicia actuacions de millora a la Floresta

L'Ajuntament de Tarragona realitzarà algunes reformes demanades per l’Associació de Veïns

Actualitzada 16/02/2017 a les 14:09

La conselleria d’Espais Públics de l’Ajuntament de Tarragona iniciarà els propers dies actuacions de millora a La Floresta per dignificar algun dels espais. El seu conseller, José Luis Martin, es va reunir amb el president de l’Associació de Veïns, Miguel Ángel Cruz.



Es faran reformes als parterres de la Rambla, on es posarà terra, s’arreglarà el reg i s’enjardinarà la zona per guanyar espai verd. També es pavimentaran les places interiors entre els edificis.



S’arreglaran algunes lluminàries que estan malmeses pel pas del temps i es repassaran tots els punts de llum, així millorarà la seguretat.



També es posaran pilones per evitar que aparquin cotxes dins l’espai per a vianants i, en una segona fase es netejarà el descampat que hi ha a tocar de la T-11. Finalment, s’eliminarà l’illa de contenidors soterrats que hi ha al costat del centre escolar.