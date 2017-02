Investiguen dos policies de Riudoms per robatori i encobriment

Els agents també haurien omès el deure de perseguir delictes

El jutjat número 1 de Reus instrueix diligències a dos policies locals de Riudoms per diversos delictes relacionats amb robatoris amb força. A un dels dos agents se l'investiga per un delicte de robatori amb força, falsedat documental i omissió del deure de perseguir delictes. Es dóna el cas que aquest agent ja té antecedents per possessió de plantes de marihuana. A l'altre agent implicat se l'investiga per encobriment, receptació i omissió del deure de perseguir delictes.



L'alcalde de Riudoms, Josep Maria Cruset, ha confirmat que el passat 31 de gener els Mossos d'Esquadra li van comunicar oficialment la condició d'investigats dels dos agents després d'una investigació policial. El consistori expressa la seva màxima col·laboració amb la justícia, el respecte a la labor dels Mossos d'Esquadra i el desig que s'aclareixin aquests fets amb rapidesa.



Al mateix temps, també defensa la correcció del cos de vigilants locals i la «satisfacció professional amb les persones investigades» respecte a «la seva actuació, coneguda i valorada pel municipi».