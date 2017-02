Els veïns col·laboren en la detenció d'un lladre a Vallclara

Un home intentava robar en un edifici en construcció i en la fugida gairebé atropella al veí que va alertar la policia

Redacció

16/02/2017

Agents dels Mossos d’Esquadra de la comissaria de Montblanc van detenir el passat 7 de febrer a la vila ducal un home de 29 anys, de nacionalitat espanyola i veí del municipi com a presumpte autor d’un delicte de robatori amb força a domicili a la localitat de Vallclara, també a la Conca de Barberà.



El 3 de febrer a la nit, tres veïns de Vallclara van alertar a la policia que hi havia una furgoneta estacionada davant d’una casa en construcció i que sentien sorolls procedents de l’interior. Mentre els agents es dirigien cap al lloc dels fets, un individu va agafar la furgoneta i va fugir del lloc. En la seva fugida, va estar a punt d’atropellar el veí que havia alertat la policia.



A partir d’aquest fet, els agents van obrir una investigació en la qual, els veïns hi van col·laborar activament aportant informació clau. En aquest sentit, els agents van comprovar que la porta d’accés a la casa estava forçada i a l’interior hi havia apilat material de construcció i altres objectes.



La investigació va continuar i els agents, amb la informació facilitada pels veïns, van poder localitzar i detenir el presumpte autor del robatori en grau de temptativa. Es tractava d’un veí de Montblanc amb 4 antecedents policials.



El detingut va passar a disposició del Jutjat de primera instància i instrucció número 2 de Valls el passat 10 de febrer i va quedar en llibertat amb càrrecs.