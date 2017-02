El consistori torna a reclamar a la Generalitat un estudi global de la qualitat de l'aire

Redacció

Actualitzada 16/02/2017 a les 20:31

L'element 1,3 butadiè s'ha vist reduït de l'aire del Morell. Aquesta és la conclusió del tercer estudi sobre la qualitat de l'aire impulsat pel municipi del Tarragonès. L’acte de presentació de l’estudi, celebrat al Teatre-Auditori, ha comptat amb la participació de l’Ajuntament morellenc, de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i de la Plataforma Cel Net. La plataforma, més enllà de l’impunitat amb la que encara actuen les empreses, denuncia i remarca l’immobilisme per part del Departament de Territori i Sostenibililtat de la Generalitat de Catalunya i li reclama que assumeixi les seves responsabilitats i compromís en aquest aspecte.



Aquest tercer estudi suposa donar continuïtat als encarregats anteriorment pel propi consistori, i que van ser presentats en societat el juny de 2014 i el novembre de 2015. L’estudi ha estat realitzat, com en anteriors ocasions, per la UPC, que ha dut a terme una avaluació real de la qualitat de l’aire que respiren els habitants del Morell, mitjançant control social, control químic i modelització numèrica.



En aquesta ocasió, l’estudi s’ha centrat en analitzar l’element 1,3 butadiè. Segons ha explicat Pere Guinovart, alcalde del Morell, «la presència d’aquest element en l’aire del Morell s’ha reduït des del primer estudi. Amb tot, el batlle i també responsable de la cartera de Medi Ambient al municipi ha recordat que «l’acord que ara fa dos anys va prendre el Parlament de Catalunya, segons el qual es comprometia a analitzar diferents elements volàtils, no s’està complint totalment, ja que alguns d’aquests compostos volàtils encara no estan sent analitzats».



L’Ajuntament del Morell no forma part de la Taula de la Qualitat de l’Aire «perquè la Generalitat no contempla la nostra proposta de dur a terme un estudi de la qualitat de l’aire a l’àrea dels polígons industrials Nord-Sud», argument Guinovart. En aquest sentit, l’alcalde morellenc concreta que «ens sembla molt adient que hi hagi mesuradors de la qualitat de l’aire al llarg del territori català, però seguim reclamant un estudi concret i específic, finançat per la Generalitat, de l’àrea dels polígons Nord i Sud, que ara mateix no s’està realitzant».



D’altra banda, Guinovart també ha apuntat que «des de l’any 2012 no es duu a terme un estudi epidemiològic sobre les repercussions que la qualitat de l’aire té en la salut de les persones. Creiem que aquest estudi s’hauria de fer cada any, però no és així, i ens sorprèn que la resta d’ajuntaments no estiguin alineats amb aquesta reivindicació, que ens permetria tenir més informació sobre un aspecte tan bàsic i elemental com és la salut». Finalment, l’alcalde del Morell ha insistit en el fet que «la nostra finalitat i el nostre objectiu és aconseguir que hi hagi un estudi complet de la qualitat de l’aire a l’entorn dels polígons Nord i Sud, finançat per la Generalitat. Però mentre aquest estudi no es produeixi, l’Ajuntament del Morell seguirà fent un esforç per sufragar estudis dins del seu terme municipal». El tercer estudi sobre la qualitat de l’aire al Morell és fruit del conveni de col·laboració que el ple municipal del consistori morellenc va aprovar establir, el passat mes de juliol, amb la UPC per al desenvolupament i finançament de la continuació d’un estudi de la qualitat de l’aire al Morell.



Aquest estudi, com els dos anteriorment realitzats, ha estat finançats íntegrament per l’Ajuntament del Morell, amb un cost de 13.190 euros. En el futur, el municipi seguirà duent a terme nous estudis sobre la qualitat de l’aire al Morell, per tal de garantir als seus habitants la màxima informació sobre l’aire que respiren, així com per garantir un control adient del mateix.