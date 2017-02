El primer POUM de la Canonja contempla un creixement poblacional inferior de l'establert fins ara

El municipi, que fins ara depenia del planejament de Tarragona del 1995, aprova provisionalment el seu primer pla d’ordenació urbanística municipal

L’Ajuntament de la Canonja aprova provisionalment, en el ple extraordinari celebrat aquest vespre, el primer pla d’ordenació urbanística municipal (POUM), des de que va aconseguir la municipalitat plena. Fins ara la localitat depenia del planejament urbanístic de Tarragona. Després que tots els partits polítics que formen part del consistori hagin votat a favor del POUM, restarà pendent l’aprovació definitiva per part de la Comissió d’Urbanisme del Camp de Tarragona.



En el document, es preveu que el nucli urbà creixi un 26,5%, per sota de les previsions que establia el Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona, i estableix les bases i els tempos per al futur creixement de la Canonja, amb un creixement poblacional fins als 7.500 habitants.



L’alcalde de la Canonja, Roc Muñoz, que alhora és el responsable de l’àrea d’urbanisme, comenta que «aquest és un gran pas que traça el full de ruta dels propers anys, mantenint els mateixos objectius estratègics que han definit la política urbanística de l’última dècada a la Canonja». El document d’Aprovació Inicial del POUM de la Canonja es va sotmetre al període d’exposició al públic que li correspon d’acord amb la Llei d’Urbanisme de Catalunya i es van rebre 29 al·legacions. Pel que fa al grau d’estimació de les al·legacions, explica l’arquitecte municipal Miquel Orellana, «s’ha tingut en compte si el fet al·legat era en relació a un fet comú d’interès públic o un bé particular, i s’ha tingut en compte el fet que si s’estimava l’al·legació faria variar de forma substancial o estructural el document del POUM».