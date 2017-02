El Govern de la Torre es troba per sorpresa amb la prova de què Suñé va punxar l'electricitat al seu bar

El propietari del local que el regidor tenia llogat presenta, durant el ple extraordinari, el document de reconeixement de deute amb la companyia elèctrica

Actualitzada 16/02/2017 a les 19:51

Un document inesperat, sobretot per l'equip de govern, en el qual el regidor d'ABG de Torredembara, Lluís Suñé, fa el reconeixement de deute davant la companyia elèctrica i, per tant, que hauria punxat la llum en el bar que regentava, ha fet un gir inesperat al ple extraordinari que se celebrava aquesta tarda, a instàncies de l'oposició, per tal d'esclarir precisament aquest cas de suposat frau elèctric. L'alcalde de Torredembarra haurà de decidir ara si retira Lluís Suñé de les seves competències.



Tot plegat ha succeït durant la intervenció de la regidora del Partit Popular, Núria Gómez, qui ha preguntat directament a Suñé si havia signat un reconeixement de deute de la companyia. «Amb tots els respectes, no li penso contestar», ha estat la resposta del regidor al Govern, Suñé, i, de fet, són les úniques paraules que ha pronunciat durant tota la sessió, no sense un cert to prepotent. Ha estat aleshores quan el propietari del bar que regentava l'edil que estava a la sala ha lliurat a la regidora del PP un document en el qual, segons sembla, Lluís Suñé, signa el reconeixement de deute amb la companyia elèctrica . El ple ha continuat el seu curs fins que han finalitzat les intervencions de Toni Sacristán (CUP) i Ana Magrinyà (CiU). Aleshores, el govern ha demanat fer un recés amb tots els grups per analitzar el nou document que tenien entre mans. Després de reunir-se durant uns minuts, tots els grups municipals han decidit aixecar el ple extraordinari i encetar la sessió ordinària, tot deixant sobre la taula l'assumpte sobre el presumpte frau elèctric que hauria comès el regidor –que té les competències sobre pobresa energètica – i les mesures que prendran els seus socis de govern. El govern local podria prendre una decisió al respecte, dilluns vinent. Davant la reunió que han mantingut tots els grups municipals durant el recés, Lluis Suñé s'hauria mostrat aïrat per l'aparició del polèmic document, segons ha pogut saber Diari Més.



Al ple extraordinari s'havia de debatre la petició de revocació del regidor, feta per l'oposició. Tota la polèmica al voltant del regidor d'Alternativa Baix Gaià va començar a finals del mes passat quan es va fer públic que el càrrec electe hauria connectat l'Auca Taverna, el local que regentava, al subministrament elèctric sense tenir comptador. Suñé hauria «punxat la llum» durant quatre anys seguits.