Un any de lluita contra el preu de l'aigua a la Pobla de Montornès

Els veïns, ara associats, continuen recollint firmes contra Aqualia i sense tenir resposta del consistori

Sílvia Jiménez

Actualitzada 14/02/2017 a les 21:44

Demà es complirà un any d’ençà que els veïns de la Pobla de Montornès van detectar l’«abusiu» increment pel preu de l’aigua en el seu rebut. L’augment del 110%, aproximadament, va provocar que un grup comencés la croada per aconseguir la rebaixa o, com a mínim, els detalls del contracte amb l’empresa adjudicatària, Aqualia. Un any després, el preu de l’aigua continua igual i encara no han obtingut la documentació que han requerit a l’Ajuntament de la Pobla de Montornès. Així ho denuncia José López Lázaro, el veí del municipi que cada dimarts, des de fa un any, recull signatures a les portes de les oficines d’Aqualia.



«Fa un any que vam començar les reivindicacions i no ens fan cas. Vam demanar tot un seguit de dades i de documentació al consistori i no ens l’han facilitat», explica l’incombustible López Lázaro qui, a més, ha promogut la constitució de l’Associació de Veïns de la Pobla de Montornès.



Al llarg d’aquest any, l’agrupació ha presentat les queixes per l’augment «desmesurat» del preu en el rebut de l’aigua i les signatures d’alguns afectats a l’Agència Catalana de Consum, a més, compta amb el suport d’organitzacions com Agua es Vida. Però, un any després, Lázaro i l’agrupació continua a l’espera que el consistori els faciliti tot el que van requerir a través d’una instància. Els veïns han sol·licitat tenir accés als contractes o altres títols habilitats del servei de subministrament d’aigua a la Pobla de Montornès des de l’any 2010 fins a l’actualitat, així com la còpia dels expedients relatius al concurs públic per l’adjudicació del servei.



Tanmateix, els veïns afectats han demanat al consistori de la Pobla de Montornès l’històric dels talls en el subministrament d’aigua que s’hagin realitzat per impagament al municipi des de l’any 2010 així com la documentació presentada per la companyia per l’auditoria de comptes de l’explotació de la xarxa al municipi.

L’Ajuntament va sortir al pas de les queixes dels veïns al maig de l’any passat. El Govern local va assegurar que no es tallarà el servei a cap família sense recursos. D’altra banda, van recordar que la pujada del preu havia estat inevitable, que s’havia anat ajornant durant dos anys i s’havien implementat millores.