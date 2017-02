Tractar la revocació de Suñé en un ple extraordinari és una pèrdua de diners, segons el Govern municipal

C’s i PP van rebutjar tractar el cas del regidor i del presumpte frau elèctric que va cometre en el ple ordinari

Actualitzada 15/02/2017 a les 18:47

La polèmica sobre el presumpte cas de frau elèctric que hauria comés el regidor torrenc Lluís Suñé (ABG) a un bar de la seva propietat es podria haver tractat al ple ordinari d'aquest dijous, amb el consegüent estalvi de diners que això hauria suposat per les arques públiques. Per contra, la revocació del regidor, serà debatuda en una sessió extraordinària a petició dels partits de l’oposició, els quals –segons l’executiu local– van rebutjar fer-ho en el ple ordinari. L’equip de Govern de Torredembarra afirma que el ple extraordinari suposarà una «pèrdua de temps i de diners». La celebració dels dos plens suposarà un dispendi de més de 13.000 euros en una sola jornada, tot plegat per tractar una qüestió a la qual ja va respondre el govern local en el plenari del 26 de gener i de la qual, d’altra banda, ja ha fet públic el seu posicionament. L’equip de govern de Torredembarra assegura, a través d’un comunicat, que «els grups municipals de Ciutadans i PP van rebutjar la petició de l’alcalde d’incorporar la seva proposta en l’ordre del dia del ple ordinari i es van refermar en l’exigència de celebració de ple extraordinari, mentre que la regidora d’Avui Democràcia no va ni acceptar recollir la notificació de l’escrit de l’alcalde». Per contra, els grups de l’oposició es van acollir a l’article 98.a de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya que estableix que es pot convocar un ple extraordinari quan ho demana, almenys, una quarta part del nombre legal de membres de la Corporació, com és el cas.