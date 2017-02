Meritxell Ruiz afirma que les escoles rurals són la «joia educativa de Catalunya»

La consellera d'Ensenyament ha inaugurat aquest dimecres al matí l'ampliació de l'escola Valldemur a Barberà de la Conca

Actualitzada 15/02/2017 a les 15:59

La consellera d'Ensenyament, Meritxell Ruiz, ha valorat el paper de les zones escolars rurals com senyal d'identitat de l'escola catalana, i ha ressaltat que «la joia educativa de Catalunya són les escoles rurals». La consellera ha fet aquestes declaracions durant la inauguració aquest dimecres al matí de l'ampliació de l'escola Valldemur a Barberà de la Conca, on ha afegit que «les escoles petites han de donar el mateix servei que les grans».



La titular d'Educació ha expressat que «el somni de Barberà de la Conca s'ha pogut fer realitat aquest curs», al·ludint a l'ampliació de l'escola amb tres aules, i més disposició de llocs i d'espais, per donar el més important de tot: «que els edificis estiguin a disposició de l'educació dels nostres nens». Meritxell Ruiz ha valorat «davant altres països que han optat per traslladar» els alumnes de pobles petits a centres grans d'altres municipis, «Catalunya ha sabut mantenir les escoles rurals».



La consellera ha assegurat que l'escola rural és «una petita joia perquè es donin aprenentatges molt importants, amb metodologies molt diferents», on la barreja d'edats i aquests mestres «fan que s'hagin de treballar les diferents competències amb el repte de mantenir alumnes d'edats diferents», per la qual cosa «cal posar en valor la feina que fan els docents».